La mirada fotográfica de Román San Emeterio llega a Madrid

4 de abril de 2018. POR Oscar Allende

Arquitectura y fotografía se cruzan como señas de identidad en Namor Oman, el alter ego del arquitecto Román San Emeterio, que esta semana lleva a Madrid una exposición con sus fotografías.

Se llama‘Treguas’, y no por qué la fotografía le esté dando una pausa a la batalla arquitectónica diaria de este “médico de espacios”, sino porque su mirada cotidiana plasma en fotografías esa tregua para la mirada que para él suponen los rincones de su ciudad, Santander.

Es arte efímero, casual, tomado con la cámara del teléfono móvil, basada en la búsqueda, cada día a día, d escapes visuales, de detalles urbanos, de emociones e imágenes que transmitan orden, desorden o belleza en los distintos planos de realidad que se mueven a nuestro alrededor.

Namor (Román) es arquitecto de profesión y procedente de una familia de fotógrafos, con un tatarabuelo que ya lo era, un bisabuelo reportero gráfico y de guerra y una abuela modelo y retocadora. Todavía hoy siguen los fotógrafos dentro de su familia, aficionados o profesionales.

Es un apasionado de su ciudad, “que mira cómo se despliega al sur una bahía que es como un prado azul y, más allá, verdes colinas perezosas que se van desperezando para convertirse en picos rocosos en el horizonte”. “Da lo mismo que haga un sol de justicia o tormenta, que sea de día o de noche: Mirar y observar este panorama es hipnótico y, no solamente no me cansa, sino que me embelesa”, confiesa.

Desde esa perspectiva, ve a Santander “desparramada” como una ciudad “peculiar, extraña y adictiva” que tiene siempre “un espejo poderoso en el pasado”.

A Namor se le cruza la mirada del fotógrafo con la del arquitecto fascinado por las ruinas que se dedica a la búsqueda del espacio, la atención a los puntos de vista o las perspectivas y las proporciones.

La exposición podrá verse en Madrid: se inaugura este jueves 5 a las 19.30 horas en la ‘Sala de Máquinas’ (calle Francisco Ricci, 5; zona Chamberí, Argüelles)